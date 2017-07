PrevÃ© CMIC incremento en costo de obras pÃºblicas

Por Jael Esparza

Hermosillo.- Luego de que el precio de la tonelada de cemento incrementara un 15% a principios del año y que se proyecte un nuevo ajuste del 12% para este mes, el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gustavo Arballo Luján, aseguró que aumentará el costo de las obras públicas.

El dirigente de la CMIC ha solicitado en las últimas semanas al Gobierno mexicano que exija a las cementaras una explicación de los altos precios, algo que no ocurre en otras partes del mundo.

En otro tema, advirtió de problemas con las constructoras españolas que han ganado licitaciones en la carretera de Cuatro Carriles.

“Subcontratar la obra a las empresas locales, apretándoles el precio o no apegándose en lo justo o en su tiempo y eso es un perjuicio que los funcionarios de alto nivel no están viendo, no es posible que este descapitalizándose una industria mexicana nacional y sobre todo local y regional, en aras de darle beneficio a una empresa extranjera”, manifestó.