Costo del servicio de transporte debe ser justo: Gobernadora

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Un llamado a que reflexionen la propuesta de aumentar la tarifa del transporte público a 11.50 pesos, hizo la gobernadora Claudia Pavlovich a los integrantes del Consejo Ciudadano del Transporte.

Solicitó que se realice una consulta con los usuarios antes de aprobar un incremento en el costo del servicio, pues las condiciones de algunas unidades son de completo deterioro y sin aire acondicionado.

"Creo que, como todo, es importante que se escuchen las voces de todos los involucrados, pero sobre todo de los usuarios, ustedes saben muy bien que uno mismo ha constatado las condiciones, no se puede tratar igual a los desiguales, no es lo mismo un camión que tiene todas las condiciones, limpio y con refrigeración a un camión que prácticamente no debe circular", opinó.

Un precio razonable y justo es el que deben tomar en cuenta los consejeros, mencionó, así como la justificación que tienen para proponer una tarifa de 11.50 pesos.