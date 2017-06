Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Las medidas implementadas para los afectados por la contaminación del Río Sonora han resultado suficientes y hasta la fecha no se han registrado más casos, aseguró Wenceslao Cota Montoya.

El delegado de Gobernación en Sonora dijo que el número de personas se mantiene en 381 y al no haber más quejas por parte de las comunidades, no ha sido necesaria la ampliación de la cobertura médica ya que los estudios indican que la contaminación no ha avanzado.

"No tenemos un elemento claro que nos diga que ha rebasado las consecuencias de enfermedad que ellos padecieron y que estén ahorita en un problema superior como se ha manifestado, sigue siendo dermatitis, siguen siendo problemas de ojos irritados, ese tipo de fenómenos que les sucedió cuando tuvieron contacto con el agua en la época crítica", expuso Cota Montoya.

El funcionario comentó que la mitad de los enfermos dejó de asistir a sus citas en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica ubicada en el municipio de Ures y el personal de este centro de salud tuvo que realizar una búsqueda de pacientes en los diferentes pueblos, para continuar con los muestreos químicos y de salud.