Por Alán Aviña

Hermosillo.- Dos estudiantes de la Universidad de Sonora fueron reconocidos por los resultados que obtuvieron en la Olimpiada Latinoamericana Universitaria de Física.

108 estudiantes de 28 universidades de todo el continente realizaron el examen de la Olimpiada, y fueron reconocidos los mejores con medallas de oro, plata y bronce, y con menciones honoríficas.

Rafael García Mar, quien es estudiante del Departamento de Física de la Unison, obtuvo medalla de bronce en la Olimpiada.

“Esto me motiva a seguir preparándome, estudiando en Física. Ahorita estoy inscrito para estudiar Física en la Universidad de Arizona”, dijo.

Por su parte, José Daniel Castro Cisneros, también estudiante de Física del Alma Mater, recibió mención honorífica por los resultados que tuvo en el examen de la Olimpiada.

“Ahora me pareció agradable poder seguir con esto a la universidad, antes no existían este tipo de concursos a este nivel. Entonces me pareció muy buena experiencia seguir y repetir lo que había vivido en la prepa en la universidad, esto me motiva a seguir estudiando, ya voy a la maestría también”, comentó.