Sonora estÃ¡ en el lugar 18 en crÃ©ditos otorgados por Fovissste

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Sonora ocupa el lugar 18 a nivel nacional en créditos otorgados por el Fovissste y están por emprender un programa para militares en el Estado y otro para que quienes tengan cotización en el Infonavit lo fusionen con Fovissste, informó Samuel Palma César.

El subdirector de Crédito de Fovissste dijo que en este segundo semestre del año se prevé aprobar cincuenta segundos créditos en el Estado y agotar la lista de espera de los solicitantes de este año.

Los montos de los créditos oscilan entre un millón de pesos en el tradicional y al solicitar un segundo se otorgan 700 mil pesos, precisó.

"Sonora es de los estados que mejor paga, solamente unos cuantos casos pero no representa porcentualmente un rezago importante por gente que está en situación de no pago, hay una gran permanencia en el sector público, por eso no tenemos un problema en el sector de cobranza en Fovissste", dijo.