Por Alán Aviña

Hermosillo.- El veto migratorio que limita la llegada de visitantes de seis países musulmanes a Estados Unidos abre la puerta para un decreto similar para los mexicanos, dijo Gloria Ciria Valdez Gardea.

La investigadora de El Colegio de Sonora mencionó que Donald Trump podría incrementar el discurso de odio contra los mexicanos, después de la aprobación parcial por la Corte Suprema del veto migratorio.

“Porque en la práctica ha observado cómo esas órdenes ejecutivas han sido derogadas o no han llevado un proceso, sin embargo, esto no quiere decir que no se le ocurra una mañana tuitear, como lo hace diariamente, que va a hacer una orden ejecutiva de limitar el ingreso a los migrantes latinoamericanos”, comentó.

La antropóloga mencionó que las políticas migratorias de Trump, han generado incertidumbre y dolor en los latinos que radican en Estados Unidos.