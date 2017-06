Noticias Relacionadas Detectan plomo en sangre a 2 habitantes del Río Sonora: Investigadora

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Ninguna de las 381 personas del Río Sonora que fueron sometidas a un análisis de orina y sangre recientemente por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), presentó niveles de plomo por arriba de la Norma 199 de la Secretaría de Salud, aseguró Lázaro Ávila Berumen.

El coordinador de asesores de la oficina del comisionado general de Cofepris, dijo que cada cuatro meses realizan las valoraciones a los afectados y que son 25 microgramos de plomo los permitidos en el organismo.

A pesar de que se encontraron valores del 25 por ciento más de lo permitido en el agua en Banámichi, de acuerdo a las pruebas de la Uveas, señaló que no se ha reportado daño en la salud de los habitantes.

Incluso, aseveró que la cantidad de este tóxico en el vital líquido no es consecuencia de la contaminación minera de Grupo México, sino que es un problema en las tuberías por el deterioro que presentan, de las que se desprenden residuos que llegan a las viviendas.

"Este problema se encontró en las tomas de agua pero no en los pozos, eso quiere decir que el plomo no proviene de la empresa minera, nosotros lo que hacemos es asegurarnos de que no esté afectando la salud de los pobladores".