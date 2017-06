Nada tiene que ver CTM con cancelaciÃ³n de proyecto Focus: Villarreal

Hermosillo (Redacción).- Gerardo González Guerra se equivoca, nada tiene que ver la CTM con la cancelación del proyecto para ensamblar el Focus de Ford en Sonora, aseveró Javier Villareal.

El empresario sonorense y director de Secomex, Gerardo González Guerra, dijo en entrevista telefónica con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100, que la cancelación del proyecto de Ford había sido por culpa de la desestabilización laboral que la CTM provocaba a los proveedores de planta Ford Hermosillo.

Fue en este mismo noticiero donde el dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que efectivamente hubo un paro en dicha planta, sin embargo éste tuvo que ver con un problema relacionado con el reparto de utilidades entre los trabajadores de Secomex.

“Déjame precisarte que esos trabajadores no estaban afiliados a CTM, sino a otra central sindical (Fenaso), el detalle es que en esta ocasión los trabajadores se quejaban de que no tenían la misma atención, no se sentían bien atendidos y entonces había un problema con el tema de utilidades…

“Ellos decían ‘a los de Ford les dieron 28 mil (pesos), y a nosotros que somos y hacemos lo mismo nos dan mil pesos’, entonces hubo una serie de quejas y reclamos y la empresa lejos de promover el diálogo les dijeron ‘háganle como quieran’”, detalló.

Dijo que fue este grupo de trabajadores inconformes fueron los que realizaron un plantón y al ser ignorados por su sindicato (Fenaso), se acercaron a la CTM para pedir apoyo, a lo que ellos les sugirieron la creación de un sindicato exclusivo.

“Se autorizó la formación de un sindicato, para que no estuvieran discutiendo… el 100% de los trabajadores lo incorporaron (…) ese sindicato ha estado simpatizando con nosotros y cuentan con nuestro apoyo pero ellos se salieron de Fenaso (sindicato de Secomex)”, destacó.

Con respecto al paro de tráileres que afectó la línea de producción de Ford, y que González Guerra dijo que había sucedido hace un mes y medio, en la cual la CTM había participado, Javier Villareal, negó que ellos hubieran promovido tal acto.

“Nosotros somos ajenos a esa situación, la CTM no tuvo nada que ver. Cuando un empresario irresponsable provoca a los trabajadores y no genera diálogo, ya en masa se podrían tomar una serie de medidas, pero la CTM no encabezó eso, esa situación que se dio un martes y se dio frente a funcionarios de Secretaría del Trabajo”, afirmó.

No le espanta la existencia de este tipo de ‘acusaciones sin fundamentos’, sin embargo, señaló, entre los mismos proveedores se conocen y saben el trasfondo de esos comentarios.

Asimismo y ante la acusación de la existencia de cinco paros ilegales, Villareal enfatizó:

“Yo no quisiera polemizar con un señor que incluso es descalificado por organismos empresariales, incluso por el propio gobierno... no tiene caso…”, concluyó, y dijo avalar la honestidad Martín Castro y Héctor Robles.