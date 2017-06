Ford cancelÃ³ proyecto Focus por culpa de CTM: Empresario

Hermosillo (Redacción).- La cancelación del proyecto para ensamblar el auto Focus de Ford fue por culpa de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y por culpa de autoridades estatales, por no hacer nada ante el entorno laboral desfavorable para los proveedores de planta Ford Hermosillo, aseveró Gerardo González Guerra.

En entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100, el empresario sonorense y director general de Secomex, dijo que desde hace dos años personal de la CTM se ha encargado de desestabilizar el clima laboral con la realización de paros que afectan la línea de producción de la planta Ford.

“Esas personas de la CTM lo único que hacen en el parque es estar desestabilizando el entorno laboral, a raíz de eso obviamente cuando se tienen problemas, Ford te jala, entonces Ford Detroit sabe lo que está pasando dentro de cada uno de sus proveedores…

“…A raíz de este problema es que ellos me dijeron a mí, ‘esto es un relajo, no pone orden el Gobierno del Estado, el Focus no está confirmado, ¿como tú te puedes echar el compromiso de este grado teniendo esta situación?”, precisó.

Han sido Javier Villareal, Héctor Robles y Martín Castro quienes desde hace dos años han realizado estos paros ilegales, señaló, mismos que afectan a la línea de producción de la planta, y que han afectado también a cinco empresas.

“Son golpeadores, Javier Villareal, Héctor Robles, Martín Castro, todo el parque los conoce, Martín Castro es el gatillero de Héctor Robles, ellos amenazan a los empresarios (…) te ponen cadenas en accesos, Martin Castro es golpeador profesional, se les pone enfrente con piedras… y lo más triste es que el Gobierno del Estado no hace nada”, detalló.

Dio a conocer que hasta el momento han realizado cinco de estos paros, y señaló a Horacio Valenzuela Ibarra, Enrique Ruiz Sánchez, Jorge Vidal Ahumada y Edmundo Campa como las autoridades estatales que están enteradas de estos paros ilegales sin hacer nada por resolver la situación.

“Están enterados del caso, sí les hablas, te sientas con ellos, pero no resuelven, el tema es resolver el problema, yo se los advertí (lo que dijo el personal de Ford), le dije a Enrique Ruiz”, dijo.

González Guerra, comentó que con esta decisión de Ford se perdió una oportunidad de inversión, una oportunidad que dijo, pocas veces te llegan.

“El tema no es generar empleo, es generar riqueza… ¡Y es lo que no entienden! ¿Qué es lo que no se entiende?, estamos compitiendo con 32 estados, ¡Ponte a competir!... pero ¿Cómo te vas a poner a competir si la agenda del estado esta así?”, expresó.

Dijo tener conocimiento de que uno de los proveedores demandará a la CTM y que también hay proveedores que se encuentran en pláticas con empresas importantes en materia de la industria automotriz, que están enteradas de la situación que se está viviendo y que podría poner en riesgo posibles negociaciones.