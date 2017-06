CancelaciÃ³n de proyecto Focus fue por rentabilidad financiera: Vidal

Hermosillo (Redacción).- La cancelación del ensamble del Focus en la planta Ford de Hermosillo fue por un ejercicio de rentabilidad financiera, aseveró Jorge Vidal Ahumada.

El secretario de Economía en Sonora, en entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100, dijo que esta cancelación no tiene nada que ver con el Gobierno del Estado, sino más bien es debido a las pocas ventas que ha tenido la industria automotriz en Estados Unidos.

“Ellos iban a invertir en una planta en Hermosillo, la línea de ensamblaje sobre la línea que ya existe de Fusion, lo cual no era una línea totalmente nueva, pero en lugar de realizar esta inversión decidieron aprovechar las instalaciones de plantas que tienen en China, simple rentabilidad financiera”, dijo.

Comentó que si bien es cierto Ford nunca dio a conocer el costo de la inversión programada para ampliar la línea de ensamblaje, se calcula que ésta sería entre los 200 y 300 millones de dólares, de los cuales, dijo, ya se habían invertido 10 millones.

“Es una mala noticia, pero no es lo mismo cancelar un proyecto a cancelar un proceso que ya está operando como es (la planta Ford) que actualmente tiene tres mil 400 gentes de mano de obra (…) afortunadamente es un proyecto”, precisó.

Vidal Ahumada, dijo que cuando se anunció que vendría Ford Focus a Hermosillo él dijo que ‘hasta no ver no creer’.

“La verdad es que en este tipo de inversiones y realidades yo hasta no verlas no creerlas, después de lo que vimos en San Luis Potosí se había creado buena expectativa en Sonora, pero yo dije hasta que no vea salir el primer carro de la ensambladora no creeré”, comentó.

Recalcó que si bien es cierto que esta decisión no afecta a la economía del estado, ésta se amortigua con todas las inversiones que están para Sonora.

“Sonora es más que eso, nada más lo que traemos en lo que es energía limpia debemos traer inversiones de 2 billones de dólares, las inversiones en la minería, yo traigo negociaciones con nuevas empresas que generarán 15 mil millones de dólares…

“…Yo creo en la capacidad del gobierno, esto sigue siendo una atracción en inversión, próximamente vienen un par de inversiones multimillonarias”, aseguró el titular de economía.