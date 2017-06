ContarÃ¡ Salud con 100 mil sobres de suero para atender a deshidratados

Por Alán Aviña

Hermosillo.- La Secretaría de Salud tendrá disponibles más de 100 mil sobres de Vida Suero Oral para los próximos días en donde la temperatura en Sonora aumentará, indicó Luis Becerra Hurtado.

El subsecretario de Salud afirmó que en todos los Centros de Salud, en los almacenes de la dependencia y en hospitales del IMSS, Issste e Isssteson habrá sobres de Vida Suero Oral disponibles, pero serán entregados a quienes presenten síntomas de deshidratación.

“Les recuerdo que los sueros no son a libre demanda, los sueros orales son una prescripción médica, no previenen tampoco. Mañana iré a caminar y me tomaré un Vida Suero Oral, no, no se usa así el Vida Suero Oral. El Vida Suero Oral es una medida correctiva contra la deshidratación”, dijo.

Comentó que las personas que se hayan expuesto al sol y que presenten sensación de sed, dolor de cabeza, malestar general y fiebre, deben acudir con el médico.