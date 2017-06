Prevalece interÃ©s econÃ³mico sobre seguridad de menores: Julio MÃ¡rquez

Por Jael Esparza

Hermosillo.- Un interés más económico que salvaguardar la seguridad de los menores, es lo que percibió Julio César Márquez, integrante de la asociación Nuestro Legado ABC, de la reunión que sostuvieron con diputados e integrantes de la Federación de Escuelas Particulares.

"En general me llamó la atención todo lo que expresaron, digo, no se trata de descalificar de ninguna manera lo que ellos están opinando, es muy respetable, pero sí me quedó esa sensación que es más el aspecto de inversión", dijo.

La reunión entre diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil, padres de la Guardería ABC e integrantes de la Federación de Escuelas Particulares fue para escuchar los argumentos del porqué consideran estos últimos que no les aplica la Ley 5 de Junio.