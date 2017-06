Ley 5 de Junio debe aplicarse en escuelas pÃºblicas y privadas: SEC

Por Alán Aviña

Hermosillo.- La Ley 5 de junio debe aplicarse en escuelas públicas y privadas, indicó el secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins.

El funcionario estatal manifestó que en escuelas públicas se ha venido aplicando la ley, aunque aceptó que se han presentado complicaciones para cumplir detalles técnicos en el pintado de las paredes de las estancias y guarderías, y en el cambio de las estufas de gas.

"La ley no puede juzgar si es pública o es privada. Sí hay muchos lineamientos de la ley, como toda ley que no es perfecta, que tienen que verificarse, sobre todo, adaptarse a la realidad. No obstante estamos trabajando para cumplirla. Creemos que la ley debe ser pareja para todos", dijo.