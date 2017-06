Desconoce panista Carlos Fu porquÃ© su suplente se uniÃ³ a Morena

Por Jael Esparza

Hermosillo.- El diputado panista Carlos Fu Salcido dijo desconocer las razones por las que su suplente, José María Martínez, renunció al Partido Acción Nacional para afiliarse al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Él no me informó, no me pidió permiso ni tenía porqué hacerlo, yo creo que es una decisión personal”, expresó.

El pasado 30 de mayo un grupo de ex presidentes municipales del PAN presentó su renuncia al partido por sentir que la dirigencia estatal está alejada de los militantes; se fueron alrededor de 350 afiliados albiazules de diferentes partes del Estado.