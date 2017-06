Por Jael Esparza

Hermosillo.- En materia de justicia, lo más relevante en el caso de la Guardería ABC, a ocho años de la muerte de 49 niños, es la sentencia que se dictó el año pasado contra 22 involucrados, misma que se encuentra en una segunda instancia, mientras la principal incógnita sigue siendo qué causó el incendio.

Así lo manifiesta Gabriel Alvarado Serrano, abogado de Manos Unidas por Nuestros Niños.

"Lo único cierto y que estamos a ocho años de llegar a esta terrible tragedia, que desde luego constituye la peor tragedia infantil que ha ocurrido en nuestro país, es que las autoridades responsables en materia de procuración de justicia, fueron en aquel entonces y hasta este momento, incapaces para determinar cuál fue la verdadera causa del incendio", sostuvo.

A 96 meses de la tragedia, se han realizado siete peritajes, el último en diciembre del año pasado, para saber qué pasó el 5 de junio de 2009. Uno de los más famosos es el peritaje Smith, que establece que el fuego habría sido provocado.

"Hasta que no se logren esclarecer los hechos que ocurrieron en esa bodega que estaba al servicio de la Secretaría de Hacienda, aquel fatídico día del 5 de junio de 2009, hasta en tanto no se realice esa acción, esa justicia que han estado reclamando los padres pues no ha llegado”, expresó.

Para el abogado Lorenzo Ramos Félix, representante jurídico del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, el caso de la Guardería ABC es el más sublime que se ha tenido en México

"Estos ocho años han sido de lucha incesante de parte de las familias de las víctimas, es decir, de los ofendidos, familiares, papás, mamás, hermanos, abuelos, todo el entorno familiar de cada víctima ha estado permanente en pie de lucha”, manifestó.

Este caso ha tenido muchos altibajos, relató, como inicio, la frustración inicial de las primeras investigaciones que estuvieron a cargo de la Procuraduría General de Justicia en Sonora, en donde solo se consignó a personas de muy bajo perfil en términos de responsabilidad, cuyos delitos eran no graves.

El año pasado, recordó, el juez Raúl Martínez Martínez dictó sentencia contra 22 responsables, pero se apeló por parte de los padres de familia ya que no estuvieron de acuerdo con los términos de la sentencia.

Como se trata de delitos culposos, ninguno de los sentenciados está en la cárcel.

“Ahorita sigue el procedimiento, ya se dictó sentencia el año pasado, pero contra los imputados, algunas penalidades muy elevadas, que ahorita están en materia de apelación ante un Tribunal Unitario de Circuito, el cual puede modificar, revocar o confirmar la sentencia que dictó el juez”, argumentó.

El abogado estima que el caso terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Comisión Interamericana de Derechos Humamos.

Actualmente hay dos carpetas de investigación en la Procuraduría General de la República: una por homicidio y lesiones; y la segunda por delitos de falsedad y contra la procuración de justicia, esta última es contra del ex gobernador, Eduardo Bours, y del ex procurador Abel Murrieta.