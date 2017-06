Matar a macheteros sÃ³lo aumenta la violencia: acadÃ©mico de la UNAM

Por Alán Aviña

Hermosillo.- La decisión de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de matar “macheteros” en legítima defensa, sólo aumentará la espiral de violencia que vive Hermosillo, dijo Stefan Gandler, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El académico destacó que el Estado debe generar otras opciones para reducir la criminalidad, y pensar en estrategias diferentes para brindar seguridad a los ciudadanos.

“Si el Estado quiere frenarla (la violencia) debe hacer una oferta diferente, con otros métodos y decir: ‘nosotros contestamos sólo si no nos queda de otra’. No solamente no se respetan los derechos de estas personas, sino que la violencia en general sólo aumenta la espiral”, comentó.