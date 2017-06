Responsabilidad de alcaldes es dar seguimiento a sus denuncias: FAS

Hermosillo (Redacción).- La responsabilidad de los titulares de oficinas de gobierno no es nada más entregar y abandonar sus denuncias, sino darles seguimiento, aseveró el vocero de la Fiscalía Anticorrupción en Sonora (FAS), Salvador Ávila.

Esto luego del retardo que tuvieron alcaldes en la entrega de su información tras las declaraciones que hizo el Fiscal Odracir Espinoza de manera pública, donde dijo que los gobiernos municipales, especialmente de Nogales, Agua Prieta y Guaymas no habían entregado pruebas suficientes para actuar en contra de sus ex alcaldes y ex funcionarios.

El vocero de la Fiscalía Anticorrupción en Sonora, en entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100 calificó como buena la reacción que hubo por parte de los presidentes municipales con respecto a la entrega de la información, sin embargo, aclaró que hacer declaraciones de este tipo (de carácter público) no es el objetivo que tiene la FAS, dijo que es necesario pasar de los 'dichos' a los hechos y que no se queden en denuncias mediáticas.

“Esto me gustaría señalarlo, en términos generales, la responsabilidad de ellos es darle seguimiento… y en caso de que el Ministerio Público considere necesaria más información ésta deberá ser entregada en tiempo y forma porque son delitos complejos”, precisó.

Afirmó que si bien es cierto que en el caso de Nogales y Agua Prieta se tenían denuncias interpuestas hacia sus ex alcaldes y ex funcionarios, aun hacía falta documentación, y que en el caso de Guaymas dijo, fue ayer cuando el alcalde hizo llegar su primera denuncia a la Fiscalía Anticorrupción.

En cuanto a la situación de percepción que tienen algunos funcionarios y alcaldes sobre una Fiscalía Anticorrupción que actúa de forma parcial, Salvador Ávila negó que esto sea así.

“Esta fiscalía no tiene colores, es lamentable (que se piense esto) (…) el ser autoridad requiere un compromiso superior, una nueva cultura política, sobrepasar el tema de colores y partidos, nosotros estamos desde hace un año trabajando en ese sentido, estamos avanzando con tiempos”, recalcó.

Y con respecto a los operativos que realizan, señaló que ellos realizan ‘muchísimas diligencias en todo el estado’ y que debido a la restricción que tienen para dar cualquier tipo de información con respecto a investigaciones, omitiría la cantidad de operativos que suelen realizar.

“Lo que sí te aseguro es que la Fiscalía Anticorrupción está trabajando donde haya una denuncia y donde consideren que se tenga que trabajar, son varios hechos, varios cateos siempre que exista esa responsabilidad hoy día”, puntualizó.