Presentan pruebas contra ex alcaldes de Nogales y Agua Prieta

Hermosillo (Redacción).- Luego de que el Fiscal Anticorrupción en Sonora Odracir Espinoza dijera públicamente que gobiernos municipales, especialmente de Nogales y Agua Prieta no habían entregado pruebas suficientes para actuar en contra de sus ex alcaldes y ex funcionarios, son los mismos presidentes municipales de estos municipios quienes presentan pruebas en contra de sus antecesores.

En entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100, el alcalde de Nogales Cuauhtémoc Galindo dijo que en este momento ellos han presentado un total de cuatro denuncias en contra del ex alcalde Ramón Guzmán Muñoz, de las cuales tres han sido interpuestas ante las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción y una ante la Procuraduría General de la República.

“Y quiero compartirte que todas han sido plenamente documentadas, alguna de ellas tiene 23 tomos en el expediente con toda la información que se ha estado integrando”, precisó.

El alcalde de Nogales, aseveró que personal de la Fiscalía Anticorrupción ha visitado en una sola ocasión las instalaciones del ayuntamiento de Nogales con el fin de requerir información.

“En la penúltima visita que hiciera el contralor de gobierno de la ciudad de Nogales Sonora le requerían un documento de manera verbal, en ningún momento fue documental…

“Yo desconozco el motivo por el que están haciendo (diciendo que no hemos entregado información), la información se ha presentado en tiempo y forma ante dicha instancia y hemos estado haciendo llegar los requerimientos”, resaltó.

Asimismo informó que aún están por entregar dos denuncias más en contra del mismo ex alcalde.

¿Y en Agua Prieta?

Por otra parte en el caso del municipio de Agua Prieta, también en entrevista con Juan Carlos Zúñiga, el contralor del municipio Francisco López Peralta dijo que en su caso también han entregado denuncias en contra de ex funcionarios.

“Tenemos de 9 a 10 denuncias que hemos presentado y a medida que se nos pide la información para la investigación aportamos las pruebas correspondientes que nos solicitan, de hecho el día de ayer estuvimos en la Fiscalía Anticorrupción entregando como 10 oficios de petición que nos hicieron de diferentes expedientes, ayer estuvimos ahí”, afirmó.

Dijo que ellos en el municipio cuentan con denuncias en los organismos operadores de agua potable por hasta 25 millones de pesos por préstamos que había solicitado la anterior administración.

“Son varios ex servidores públicos (…) Y van a seguir saliendo denuncias, y sí queremos que actúen, que no se vayan a un mismo color, sino a todos (que sea parejo)”, concretó.