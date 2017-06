FAS no actÃºa contra ex alcaldes priistas por falta de pruebas: Fiscal

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- La Fiscalía Anticorrupción de Sonora no ha actuado en contra de ex alcaldes emanados del PRI ya que no se reúnen las pruebas necesarias para ejercer acción penal por presuntos actos de corrupción, declaró Odracir Espinoza Valdez.

El fiscal Anticorrupción de Sonora dijo que los actuales alcaldes no proporcionan la información suficiente para continuar con las indagatorias y realizar diligencias como cateos o aseguramientos.

Aclaró que no existen denuncias en contra de los ex presidentes municipales de Navojoa, Guaymas y Puerto Peñasco, como se había especulado.

"En el caso de Nogales sí hay denuncia pero no nos dan la información, estamos a punto de ir a catear pero no reunimos los elementos suficientes, el Ayuntamiento no nos proporciona más pruebas, lo mismo es en el caso de Agua Prieta", señaló.

En el caso de Hermosillo, agregó que tampoco hay denuncia hacia el ex alcalde Alejandro López Caballero, pero sí en contra de 15 ex funcionarios de su trienio.