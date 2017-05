ESPECIAL: Un viaje a las entraÃ±as de los huachicoleros sonorenses

Por Alán Aviña

Hermosillo.- El Chapito es un huachicolero veterano. Trabajó en Petróleos Mexicanos (Pemex) y ahora forma parte de las mafias del robo de combustible.

Desde inicios de año uno de mis contactos le hizo una petición para entrevistarlo, pero se había negado. Tras la relevancia que tomó el tema por los enfrentamientos en Puebla entre huachicoleros y el Ejército, por fin accedió a un encuentro con este reportero.

Las condiciones que nos impuso fueron: hablar bajo el anonimato, y que él establecería las medidas de seguridad con las que se realizaría el encuentro. Fue en una zona urbana de un municipio de Sonora.

No sabía lo que me esperaba. Encontré una mafia pulcramente organizada y estratificada, que se mimetiza con un negocio legal.

El robo de combustibles se ha vuelto uno de los botines de guerra más preciados para los grupos del crimen organizado.

En México, de 2012 a 2015, Pemex reportó un aumento en el robo de combustible de más del 300 por ciento. En ese primer año se detectaron mil 635 tomas clandestinas, y para el 2015 ya eran cinco mil 252.

En Sonora, de acuerdo a datos de Pemex conseguidos a través de una solicitud de información vía transparencia, en 2016 se detectaron sólo 19 tomas clandestinas y se aseguraron 78 mil litros de combustible que fueron extraídos de manera ilegal de sus ductos, lo que equivale a tres pipas.

En Agua Prieta se lograron recuperar 60 mil litros de combustible, en Guaymas 10 mil 400 litros, en San Luis Río Colorado cuatro mil 600 litros y en Hermosillo mil 760 litros. También en Obregón se decomisaron mil litros de gasolina y en Nogales 800 litros.

En 2016,sólo una persona fue detenida por sustracción de combustibles y cinco carpetas de investigación se abrieron por la comisión de estos supuestos delitos, de acuerdo a datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una solicitud de información vía transparencia.

Los datos de Pemex parecen no reflejar la realidad de este negocio. El Chapito asegura que han llegado a abrir simultáneamente hasta 23 tomas clandestinas. De cada uno de los puntos de ordeña pueden extraer hasta 75 mil litros de combustible.

Los 75 mil litros vendidos en el mercado negro pueden representar ingresos para las mafias de más de medio millón de pesos. De ese tamaño es el negocio.

Viajé varias horas para tener 11 minutos de conversación con El Chapito. Me citó mi contacto en la cafetería de un hotel. Me explicó que tomaríamos un taxi de confianza, bajaría en una tienda de autoservicio y me subiría a otro carro.

Cuando llegamos a la tienda de autoservicio, en uno de los puntos más remotos y peligrosos de la ciudad que visité, bajé del taxi, subí a otro vehículo y me encontré con El Chapito. Llevaba una gorra y playera azul, como las que usan los policías y unos lentes negros.

Era un tipo afable, bajo de estatura y manejaba con pericia. Cuando subí al vehículo me explicó que espiaba a un hombre al que iban a secuestrar. Era demasiado tarde para bajar del auto.

El Chapito abrió la conversación. A continuación la entrevista con este huachicolero con más de 20 años en el negocio.

CHAPITO:El negocio de la ordeñada no es cosa nueva, de ahorita. A raíz de que se incrementó el precio de los hidrocarburos, ya se vio que esto era un negocio.

ALÁN AVIÑA: ¿Hace cuántos años?

CH:Desde el 94. Yo he trabajado en la ordeña de ductos, empecé trabajando para Pemex. No cualquiera tiene el valor de agarrar y hacer un hoyo en un ducto de Pemex, debido a las altas presiones que manejan.

AA:¿Trabajabas en Pemex?

CH:Fuimos trabajadores de Pemex. Todos y cada una de las personas que se dedican a este negocio, fuimos y tenemos la escuela de Pemex, así de fácil. Fui trabajador, obrero, fui trabajador de cuadrilla de ductos y poliductos.

AA:¿Cómo pasó, cómo pasaste de estar en Pemex al otro lado?

CH:Se vino el recorte sindical y la misma gente que trabajaba ahí se empezó a aliar con mafias. Y las mafias se empezaron a aliar con cárteles y esto se detonó. Antes era exclusivamente de directores de Pemex y superintendentes la venta de hidrocarburo.

AA:¿En los 90’s entraron los cárteles?

CH:Así es. Primero la venta de combustible era para la maquinaria agrícola, a lugares que producían algún tipo de grano queestán muy lejos de las zonas urbanas, te los compraban sin ningún problema, ellos tenían su maquinaria, era que no se desfasaba esto. Ahora se vende gasolina donde quieras. Eso es más común para el sur del país, pero aquí en Sonora está igual. Vete a partes de la sierra donde no hay puntos de venta de gasolina, hay venta de gasolina en bidones.

AA:¿Tú te dedicas a ordeñar, a hacer la toma?

CH:Somos un grupo de perforaciones. Y a esto nos dedicamos, tenemos la experiencia para hacer la perforación sin que haya una explosión y sin poner en riesgo nuestra vida.

AA:¿Cómo lo haces?

CH:Existen las tecnologías hoy en día, siempre y cuando con ayuda de personal de Pemex.

AA:¿Ellos están aliados?

CH:Por supuesto. Mira, para poder perforar un tubo, uno debe saber dónde está la baja presión. Acuérdate que es un hidrocarburo que va por una tubería que genera gas, que si uno perfora un tubo con malas técnicas puede haber una explosión, puede romper el tubo.

Dependiendo el calibre del tubo es la técnica que tú vas a utilizar para hacer un hoyo. De ahí todo lo que ocupas es maquinaria de alta presión, tuberías de alta presión, llaves de alta presión, que aguanten la presión que ejerce el gas de la gasolina para que no haya una explosión.

AA:¿En tus más de 20 años trabajando en esto, ha habido una explosión?

CH:Bastantes. Hay intoxicaciones, ha habido compañeros que por hacer las tomas rápido hay fugas, se han quemado. Han perdido la vida, han quedado dañados sus pulmones por los flamazos.

AA:¿Todos los días trabajan los ductos ordeñados o preparan como rondas?

CH:No, todo va por pedido. Dependiendo los litros que se piden a la organización, se hacen las tomas que se tienen que hacer.

AA:¿Quién los pide?

CH:Ya nosotros recibimos órdenes de arriba.

AA:¿No saben a quién se lo venden?

CH:No, esa es otra parte del crimen organizado.

AA:¿Quién más está involucrado además de Pemex?

CH:¿Pues quién te gusta?, esto era un robo exclusivo del Gobierno Federal, era su mafia exclusiva, estaba monopolizado por ellos. El robo de combustible siempre ha existido, desde hace mucho tiempo.

AA:¿Y cuánto les pagan?

CH:Recibimos salario semanal, como si fuéramos trabajadores de Pemex… Puedes cortar, es la una con nueve, me tengo que reportar.

Continúa la conversación después de mandar un audio de WhatsApp a su jefe informando que todo estaba tranquilo.

CH:Nosotros recibimos un salario de 10 mil pesos semanales. Haya o no haya trabajo.

AA:En promedio, ¿Cuánto sacan de cada ducto?

CH:Acuérdate que si le bajas el caudal a un ducto, automáticamente se dan cuenta del desabasto. Nosotros hemos llegado a diario a 75 mil litros, no más.

Son tres pipas de 25 mil, pero en una sola línea, acuérdate que los ductos se van por líneas. Te voy a poner un ejemplo, puede haber hasta cinco líneas, podemos ordeñar tres y dos dejamos corriendo. No en la misma área, puede ser una en el kilómetro 65, otra en el 80, otra en el 33. Yo en mi persona he llegado a perforar 23 tomas.

AA:¿Se dejan abiertas las tomas, o se usan y se cancelan?

CH:Se usan, se cubre el pedido y se cancelan.

AA:¿Nunca las dejan abiertas?

CH:No, nunca se dejan las mangueras. Aunque sea en el monte, puede que alguien las abra y se viene una explosión.

AA:¿Se monta todo un operativo?

CH:Tenemos la misma estructura que Pemex.

AA:¿Con gente armada?

CH:No necesitamos porque estamos en el monte, traemos la misma estructura en cuanto a maquinaria y tecnología de Pemex. Eso es más que nada. Ya el que muevan la pipa y la saquen es problema de otra gente.

AA:¿Está todo estructurado?

CH:Es crimen organizado, nosotros llegamos, trabajábamos, dejamos las tomas listas, llega otra persona, las opera y nosotros nos vamos.

AA:Después de este proceso, desde enero que empezó el tema del aumento de los combustibles y la liberalización del precio, ¿ha cambiado algo?

CH:Seguimos operando con las mismas, no ha bajado el trabajo porque se dice que viene la apertura para nuevas compañías y va a entrar Shell o Mobil, equis de Estados Unidos, nosotros seguimos con el mismo ritmo de trabajo.

AA:¿Si entraran le robarían igual?

CH:Todo va en base a la oferta y la demanda, háblese hidrocarburos y háblese de drogas. Si piden, hay que trabajar. ¿Cómo vas a comparar un precio 16 a uno de 8.50? ¿A dónde te vas tú?

AA:¿Cuánta gente trabaja por cada ducto?

CH:Somos una cuadrilla de 10 personas, así es. Hay gente, ingenieros, capataces.

AA:¿Ingenieros que salieron de Pemex?

CH:Y que están saliendo de las universidades.

AA:¿Cómo jalan a los ingenieros?

CH:¿Cómo metes a la gente al crimen organizado? Porque uno recomienda al otro, no tiene trabajo. ¿Cómo hay médicos trabajando para el crimen organizado que atienden a gente?

AA:¿De dónde tienen ingenieros?

CH:Universidad de Sonora. Unison cómo no, le andan batallando los plebes y, ¿cómo le hacen? Por supuesto que uno no les dice que te voy a contratar para que andes chambeando así, somos una compañía.

Con la apertura que hizo Pemex, de contratar compañías, lo mismo que hace CFE, de contratar compañías para que trabajen, pues tú te uniformas mi amigo, montas tu estructura, tienes oficina, contratas gente.

Por supuesto que no le vas a decir: “¿sabes qué?, vamos a hacer esto”. Menos que la gente no pregunta, tú como trabajador debes obedecer las órdenes de tu patrón, y no vas decir: “¿a ver ésta toma, por qué la estamos haciendo aquí?”, pues no. A ti te dicen: “tienes que hacer esto, con estas medidas, características, y vámonos riendo. Y llévense lo que ocupan porque es un tubo de cédula 40, 45, de 12 pulgadas, 36 pulgadas o 46 pulgadas”. Y ahí se va la cuadrilla.

AA:¿A esta persona por qué la van a levantar?

CH:Porque anda trabajando con otro grupo. Debe trabajar para donde empezó, no se debe de mover, hay fidelidades, hay códigos.

AA:¿Pagan por algo?

CH:No se paga cuota por ser huachicolero, absolutamente que no.

AA:¿Ni por protección?

CH:No.

AA:¿A militares no les pagan nada?

CH:Chécate la tipificación del delito de cuántos años es, está muy atrasada la ley, a lo que el delito y el daño que se causa a la nación. No sé si lo hagan los diputados, los que generan las leyes por protección propia de sus intereses. No está tipificado el delito, hay muchas lagunas jurídicas que te puedes zafar rapidito.

AA:¿Cuánto pasarías en la cárcel?

CH:¿Qué te gusta, ocho años? Nunca he caído gracias a Dios.

AA:Digo menos, porque…

CH:Esa camioneta que onda…

La conversación se interrumpe porque una camioneta con tres hombres se para a varios metros de nuestro vehículo y pasa muy lento frente a nosotros. Desde hace cinco minutos desde una casa ubicada en el cerro no dejaban de chiflar. El Chapito prendió el carro y salimos de ahí.

Cuando salíamos de la colonia prosiguió la entrevista:

AA:¿Estamos en territorio enemigo?

CH:Estamos en un territorio muy hostil, muy enemigo. Que no es parte de nuestro trabajo, no es parte de mi jale, dando señas, pero…

AA:¿Y si nos agarran aquí, qué nos harían?

CH:¿Pues qué?, lo mismo que nosotros le vamos a hacer al otro. Nos van a levantar y sabrá Dios donde vamos a aparecer.

AA:¿Crees oportuno terminar la entrevista?

CH:Por tu seguridad, sí.

Pemex vs El Chapito

NUMERALIA 78 mil litros decomisados de combustibles en Sonora durante 2016 (Equivalente a tres pipas) 75 mil litros de combustible se pueden extraer de cada toma clandestina Costo del litro de gasolina 16.50 Costo del litro de gasolina en mercado negro 8.50 Una persona fue detenida por robo de combustible en Sonora durante 2016 Trabaja en una cuadrilla con 10 huachicoleros 19 tomas clandestinas detectaron en Sonora durante 2016 Por día ha abierto hasta 23 tomas clandestinas en un área de ductos 12 mil 209 pesos gana un obrero de Pemex Fuente: indeed.com El Chapito gana 10 mil pesos semanales por perforar ductos