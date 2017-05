Reunión entre Trump y el Papa tenía que darse: Especialista

Hermosillo (Redacción).- Luego de que a través de redes sociales se viralizaran las fotos de la visita que le realizó Donald Trump al Papa Francisco, en donde se nota al Pontífice incómodo, Rubén Aguilar Valenzuela aseveró que aunque no estuvieran muy de acuerdo, esta reunión tenía que darse entre ellos.

El catedrático de la Universidad Iberoamericana y experto en Comunicación Política dijo en entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100 que no fue fácil ni para uno ni para el otro, ya que el Papa mantiene una agenda con tres temas que difieren con la forma de pensar del mandatario estadounidense: cambio climático, migración y muro fronterizo.

“Yo decía que los dos quedaron empatados, no hubo ningún elemento de distorsión de los dos lados, está la foto del Papa con él pero no más, luego no sabemos (realmente) que ocurrió en la reunión de 27 minutos que tuvieron”, expresó.

Mencionó que lo único que se sabe es lo que se dio a conocer a través de un comunicado de la Casa Blanca donde dice que ‘se trataron asuntos relacionados con la protección de cristianos de medio oriente de la población musulmana, donde hay alarma mundial, así como temas de salud’.

“Hay dos posibilidades en los hechos (de esta visita), una es que cada quien cumplió, resolvió problemas y no volverá (no se repetirá, o bien) que (después) nos vayamos enterando sobre problemáticas de la reunión”, dijo.

Un elemento central, destacó, es que en este momento la Iglesia Católica de Estados Unidos es más grande, logrando colocarse en el tercer país católico, esto debido a la migración latina.

“Hay una nueva y muy importante presencia (de catolicismo en la) política de los Estados Unidos, un tercio del Congreso de Estados Unidos son católicos entonces pues es tema importante para saber qué va hacer la Iglesia con estos temas que son los temas del Papa.

“Trump estaba feliz de estar con el Papa pero el Papa no…. (Las fotos resaltan) el cinismo de Trump (que siempre se mostró sonriente) siendo que el Papa estaba muy callado”, añadió.