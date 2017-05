Entrega Estado rehabilitaciÃ³n de 131 kilÃ³metros de carretera

Por Alán Aviña

Hermosillo.- El Gobierno del Estado remodeló y rehabilitó 131 kilómetros de carretera del tramo El Novillo-Bacanora-Sahuaripa-San Nicolás.

Esta obra que tuvo una inversión de 115 millones fue inaugurada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en la localidad de Bacanora, donde además entregó la remodelación del Auditorio Municipal y del Museo Estatal del Bacanora.

"Y decirles que para mí no hay municipio grande, ni pequeño. Todos tienen necesidades, todos tienen derecho a ser escuchados. Y me he dado a la tarea de recorrer por lo menos cada año cada municipio", dijo.

En Arivechi, se remodelaron con concreto hidráulico varias calles, en una inversión de 1.68 millones de pesos, y en Sahuaripa se rehabilitó la calle Benito Juárez, que costó 3.94 millones de pesos.