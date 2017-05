Por Alán Aviña

Hermosillo.- La Policía Militar estará apoyando en labores de seguridad pública en Sonora por lo menos hasta agosto, confirmó la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.

La mandataria reconoció que aunque han aumentado los homicidios, otros delitos como el robo y secuestro las estadísticas muestran una reducción en el primer cuatrimestre del 2017.

"También no sé si vieron que en el primer cuatrimestre del año habían disminuido los robos, los secuestros que casi no tenemos, y otro tipo de delitos. No pretendo tapar el sol con un dedo, pero hay que decir lo que no está bien y lo que está bien", añadió.