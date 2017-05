Pisa se encargarÃ¡ de comprar y distribuir medicamentos para Isssteson

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- La empresa farmacéutica Pisa será la encargada de comprar y distribuir los medicamentos de las farmacias del Isssteson, luego de haber obtenido la licitación por parte de la dirección general del Instituto, señaló Xochitl Preciado.

La dirigente del Sueisssteson dijo que les preocupa los posibles cambios, despidos o reacomodo del personal de las farmacias, por lo que solicitaron al director del Isssteson, Enrique Claussen Iberri, que se respete la posición de cada empleado.

Esta mañana, indicó, se reunieron con los directivos de la dependencia para negociar la situación.

"Llegamos ya a un acuerdo de que ningún trabajador va a ser removido incluyendo suplentes, no me corresponde a mí pero también estamos viendo que no se queden sin su trabajo, todos dependemos de nuestra quincena y solicitamos que los derechos adquiridos no les sean lesionados", agregó.

La inconformidad del sindicato se debe a que no se tomó en cuenta al gremio para el lanzamiento de la licitación.

Autoridades del Isssteson aseguraron que la asignación del servicio a esta empresa es para reducir el gasto y subrogación por compra de medicamentos a distintas farmacias.