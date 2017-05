ContinÃºan negociaciones con yaquis por construcciÃ³n del gasoducto

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Las negociaciones entre la tribu yaqui y el Gobierno del Estado sobre la construcción del gasoducto continúan porque miembros de la etnia siguen sin estar conformes, reconoció Miguel Pompa Corella.

El secretario de Gobierno dijo que siguen dialogando para evitar que se genere nuevamente una situación de violencia dentro de la tribu.

“El gasoducto es una empresa particular quien lo está haciendo, una empresa que tuvo que solicitar permisos a la autoridad federal y en ese sentido está participando la autoridad federal en estas mesas de diálogo que tenemos, pero al final del día es una empresa particular y no el gobierno la que está construyendo el gasoducto”, señaló.