Aspiran a la reelección 4 alcaldes panistas: David Galván

Por Jael Esparza

Hermosillo.- Son cuatro alcaldes de municipios grandes los que han manifestado interés en la reelección, aseveró el presidente estatal del PAN, David Galván Cázares.

“Tenemos 23 alcaldes, si me permites no podría decir los nombres porque eso les corresponde a ellos, pero hay cuatro alcaldes que expresamente me han dicho que quieren volver a participar, de tener la oportunidad, sin embargo, primero tendrán que pasar de nuevo por procesos internos y después podrán ser candidatos”, citó.

Detalló que cada alcalde tiene su realidad y la reelección se verá por el nivel de cumplimiento que hayan tenido

Se ha especulado que los cuatro alcaldes son los de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Navojoa y Agua Prieta.