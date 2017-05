AÃºn no se registran aspirantes a ComitÃ© de SelecciÃ³n del SEA

Por Jael Esparza

Hermosillo.- A 14 días de que el Congreso del Estado lanzara la convocatoria para la integración del Comité de Selección que elegirá al Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, no se ha registrado ningún aspirante.

El presidente del Legislativo, Emeterio Ochoa Bazúa, explicó que la convocatoria vence el 13 de mayo y una vez concluida se darán a conocer los nombres para que sea de conocimiento público.

Aclaró que hay interés de las universidades y empresarios para registrar aspirantes por lo que difícilmente la convocatoria resultará desierta.

“Al día de hoy no tengo ningún nombre, sé que se está trabajando en ello, por eso me atrevo a decirles que va no va a pasar que nadie se inscriba, sino al contrario y ya en su momento se estará dando la información”, dijo.