Pelea entre Canelo y Chávez Jr. será de honor: Tornado

Hermosillo (Redacción).- Una pelea muy esperada es la que se vivirá este sábado por la noche cuando se enfrenten el Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. en una pelea de honor entre ambos boxeadores.

En entrevista con Juan Carlos Zúñiga para #Reporte100, el boxeador David ‘Tornado’ Sánchez, dijo que siempre que hay una pelea entre dos mexicanos hay guerra sobre el ring.

“Son dos peleadores que se han venido tirando mucho en redes sociales, frente a frente se ha hablado muchas cosas de los dos y entonces son dos peleadores que muchas veces van a estar tranquilos, pero el primero que sienta el primer golpe se puede calentar la pelea…”, comentó.

El ‘Tornado’ confirmó la rivalidad existente entre ellos.

“Fuera del ring hay rivalidad entre ambos, Chávez dice que él respeta y admira al Canelo pero no, es una rivalidad que ha venido de años atrás, se ha venido cocinando de años atrás”, citó.

Precisó que la estrategia del Canelo Álvarez será boxear a Chávez, lo va a trabajar y evitará la lucha directa.

“No creo que se vaya a ‘fajar’ y luego el Canelo nunca ha sido fajador, Canelo es un gran contragolpista, no mejor que Juan Manuel Márquez, que él lo ha dicho no, pero es bueno contragolpeando, entonces, yo creo que lo que va a hacer es trabajar mucha pierna, va a trabajar mucho la cintura, vamos a ver qué tanto mueve la cintura el Canelo porque también no tiene mucho movimiento de cintura”, destacó.

Nada está escrito en el boxeo, aseveró, y negó que sea una pelea comprada, pues dijo no creer que Álvarez tenga pensado dejarse ganar.

“No creo que Álvarez haya dicho ‘sabes qué, dame tanto dinero y me dejo que me pegue’, no hay eso porque tienen muy buen dinero los dos, entre los dos hay mucho orgullo, son dos familias que son rivales, entonces cual fue la sorpresa que un golpe de suerte puede cambiar el rumbo de la pelea”, concluyó.