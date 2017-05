Descarta Alfonso Durazo vinculaciÃ³n de ex funcionarios a Morena

Hermosillo (Redacción).- Aunque le gustaría que el ex gobernador Samuel Ocaña se sume a Morena, el dirigente estatal Alfonso Durazo Montaño negó que haya tenido un acercamiento con él como sí ha ocurrido con personajes de otros partidos.

“El propio Andrés Manuel López Obrador recordaba a los sonorenses que tal vez el último gran gobernador que tuvo Sonora fue Samuel Ocaña por su compromiso social y honestidad, sería un lujo que el doctor Ocaña formara parte de Morena”, declaró.

Sobre el panista Ernesto Munro Palacio, ex secretario de Seguridad Pública, tuvo un encuentro que no implicó que se sumara a Morena.

"Hemos platicado, en una ocasión hablamos de inconformidades que hizo públicas pero no hablamos en ningún momento de que él diera un paso de ingreso a Morena".

El presidente de Morena en Sonora dijo que tiene las puertas abiertas a militantes inconformes con sus partidos y que comulguen con el principal objetivo de Morena que es combatir a fondo la corrupción.

“Si coincidimos en eso son bienvenidos, pero yo mismo fui militante del PRI muchos años, no lo niego, no me arrepiento, yo renuncié al PRI después de la muerte de Luis Donaldo Colosio, y en sí yo si les digo que las puertas de Morena están abiertas”, recalcó.

Los únicos que no son bienvenidos, dijo, son: "los integrantes de la mafia del poder, los Salinas, los Foxes, Calderones, Beltrones, por citar algunos".