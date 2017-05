AÃºn no ha decidido abandonar el PAN, asevera Munro

Por Jael Esparza

Hermosillo.- Ernesto Munro Palacio aclaró que de momento no ha decidido abandonar las filas del PAN, esto luego de que en una columna se publicará sobre su inclusión al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Yo no he decidido en este momento abandonar las filas del PAN, de ninguna manera, todavía no he tomado una decisión de dejar al PAN", dijo.

Dijo desconocer los motivos del por qué lo involucran en una alianza con Morena.