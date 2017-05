Piden no fiarse de 'coyotes' al solicitar crÃ©dito de vivienda

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- El Infonavit en Sonora llamó a los trabajadores a que tomen sus precauciones al momento de adquirir un crédito por medio de los llamados ‘coyotes’, ya que proporcionan información incompleta acerca de los pagos a realizar, exhortó Roberto Sánchez Cerezo.

El delegado del Infonavit explicó que cuando un derechohabiente adquiere un crédito para una vivienda, el factor de pago se mantiene en el concepto hipotecario que se brinda por el propio instituto o bien la banca comercial o Fovissste.

“Si ese trabajador toma decisiones no informadas, creo que se está cometiendo una injusticia con él pero no la cometemos nosotros, nosotros estamos todos los días que el trabajador tome una decisión informada, que no acepte un crédito, que no le digan los coyotes que lo van a ayudar”, indicó.

Comentó que la forma más segura de adquirir el préstamo es acudiendo a las oficinas del Infonavit.