Demuestra Norma Duarte que las mujeres tambiÃ©n pueden

Por Jael Esparza

Hermosillo.- El que le dijeran de niña que el futbol era un deporte para niños no frenó a Norma Duarte Palafox, quien a sus 18 años se estrenará el próximo miércoles como titular delantera del rebaño sagrado en la Liga Mx Femenil.

Norma es originaria de Huatabampo y combina su preparación profesional como futbolista con la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Sonora, la cual lleva en línea, ya que ahora radica en Guadalajara.

“Vi la convocatoria por Internet de Chivas y pues vi y dije tengo que ir y que pase lo que tenga que pasar y pues vine y gracias a Dios se me dieron los resultados”, contó.

Desde enero ella se mudó a Guadalajara para prepararse, entrena tres horas al día y fue en la última semana de abril cuando el equipo Chivas presentó la lista final de las jugadoras titulares en la cual aparecía su nombre.

Desde hace 10 años, Duarte Palafox se considera fanática de las Chivas y cuando vio la convocatoria para la liga femenil no perdió la oportunidad para inscribirse.

“Desde en un principio lo dije, yo quiero jugar futbol y lo voy a lograr y siempre pensé en futbol desde que Chivas quedó campeón, entonces escuchaba Chivas, Chivas y que metían goles y cuando quedaron campeones le tuvo una amor especial”, relató.

Al ser su corazón del rebaño sagrado dijo que buscará lo que sea mejor para ella, y para eso cuenta con el apoyo de su familia.

“A mi mamá le agradezco de todo corazón todo el apoyo que me ha brindado, pues gracias a ella estoy donde estoy y sin ella no hubiera estado acá y creo que ella se siente súper orgullosa de mi, creo que ella también está disfrutando lo mismo que yo porque estoy haciendo lo que realmente me gusta”, manifestó.

Norma Duarte Palafox junto con Leyla Ali Zapata Grijalva, quien jugará con Xolos de Tijuana, son las únicas dos sonorenses que debutarán en la Liga Mx Femenil.