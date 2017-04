Diputados recuerdan los castigos de su infancia

Por Jael Esparza

Hermosillo.- Pegarles con el cinto, no dejarlos salir a jugar y mantenerlos hincados en el porche son los peores castigos de su infancia que recuerdan los diputados.

El legislador por Movimiento Ciudadano, Carlos León García, recuerda que a sus siete años su papá lo castigó por aceptar que el dueño de un abarrotes le diera dinero de más.

“Llegue muy emocionado a la casa y cuando le comenté a mi hermano, mi papá oyó y me agarro y me hizo que lo regresara y que pidiera perdón y me dio mucha vergüenza y mi papá era de los que nos hincaba en el porche media hora y se me hacía muy fuerte eso que la gente nos viera”, relató.

En el caso de la legisladora Brenda Elizabeth Jaime Montoya, el castigo que la dejó marcada fue que la maestra le pegó con una regla en los dedos y el motivo era porque estaba hablando.

El peor castigo para el Presidente del Congreso del Estado, Emeterio Ochoa Bazúa, es no permitirle salir a jugar por no obedecer a su mamá.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, David Palafox Celaya, expuso que su papá casi no le llamaba la atención sin embargo sí le llegó a pegar.

“Un día por alguna travesura sí me agarro, se quitó el cinto y me dio unas nalgadas con el cinto”, expuso.