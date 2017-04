Panistas no votarÃ¡n leyes secundarias del Sistema AnticorrupciÃ³n

Por Jael Esparza

Hermosillo.- Los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso del Estado acordaron reservarse el derecho de votar sobre las leyes secundarias que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción.

El coordinador del grupo, Luis Serrato Castell, destacó que las iniciativas y nombramientos presentados ante el plano son hechos a modo y que no están en concordancia con lo que ocurre a nivel nacional.

"El grupo parlamentario del PAN, el Partido Acción Nacional se opondrá a todas y cada una de las discusiones que habrá durante el día de hoy, pero que no nos quieran confundir con discursos baratos, no se opondrá porque quiere impunidad para alguien, que se persiga a quien se tenga que perseguir, pero que se persiga también a los que se ha dejado de perseguir, a los ex alcaldes priistas", dijo.