Clausura Profepa empresa japonesa en Cajeme

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Desde el miércoles de Semana Santa, en Cajeme fue clausurada por incumplir la ley la empresa de origen japonés Green Design que se dedica a la limpieza de minerales, informó la Profepa a través del área de Comunicación.

Aunque la empresa continúa cerrada por el proceso de revisión que se realiza, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no tiene comprobado si la operación de esta planta causó contaminación en la laguna del Náinari, aseveró Luis Arvayo, de Comunicación.

"No estamos hablando de contaminación de la laguna en ningún momento, eso es algo que no está comprobado y no tenemos elementos para decir que hay contaminación en la laguna", puntualizó.

Hasta el momento, añadió, no hay fecha de reapertura de esa empresa y las posibles sanciones se aplicarían una vez que se concluya la investigación.