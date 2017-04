Ternas estÃ¡n arregladas: PAN; tienen miedo a Odracir: PRI

Hermosillo (Redacción).- Mientras el Partido Acción Nacional, en voz de la diputada Célida López, pidió al Comité de Seguridad Pública reponer las ternas para las fiscalías Anticorrupción y la de Delitos Electorales por considerarlas a modo del Gobierno, el diputado del PRI, David Palafox, aseguró que la oposición a la propuesta del consejo ciudadano se debe al temor que tienen los panistas de que se continúen persiguiendo los casos de corrupción del sexenio anterior.

En una mesa de debate organizada en el programa #Reporte100 con Juan Carlos Zúñiga, la diputada Célida López Cárdenas aseveró que la terna compuesta por Gabriel Elías Urquídez, Odracir Espinoza Valdez y Sergio Gutiérrez Luna está arreglada para que sea designado Espinoza Valdez.

“Es obviamente una burla para los sonorenses, no es la persona que nosotros estamos buscando que sea autónoma, no hay un sólo expediente ni la más mínima intención de trabajar de manera imparcial, porque hay intereses políticos”, sostuvo.

En este nombramiento están mezclados intereses políticos, añadió, que es algo que no sólo se está viendo en Sonora, sino a nivel nacional.

En tanto, el diputado priista David Palafox lamentó que el PAN descalifique el trabajo de los integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, compuesto por personas con probidad.

“Primero están descalificando a un comité ciudadano que representa a más de 25 organizaciones ciudadanas (…) Son ciudadanos y los están descalificando a priori.

"Los del grupo parlamentario (del PAN) conocían las reglas y fue votado de manera unánime sin ninguna observación, y es más, aplaudieron las decisiones”, destacó.

La intención de la oposición por parte del PAN a la nominación de Odracir Espinoza para Fiscal Anticorrupción, agregó, es para que no continúen las indagaciones contra ex funcionarios públicos, pues es él quien lleva las líneas de investigación de los mismos.

“‘El miedo no anda en burro’ hablan de simulación, yo les pregunto en el caso aquel sonado de la Contraloría Ciudadana ¿cuándo hicieron algún señalamiento o comentaron algo al respecto? eso es simulación… lo que les falta de vergüenza les sobra de cinismo”, exclamó.

A su vez, Célida López respondió que esta es una estrategia más del PRI para ‘blindar’ los resultados negativos de sus actos al término de su administración.

“¿Ustedes a qué le tienen miedo, por qué ustedes se quieren blindar? Tu dijiste algo ahorita, en la administración pasada hubo una contraloría… nosotros no somos tan ruines, nosotros hicimos y respetamos, ustedes lo que hacen es eliminar la Cuenta Pública… ustedes ahora tienen la obligación de responder… Odracir no puede ser el fiscal y si va a ser el fiscal asuman las consecuencias”, dijo.

La oposición, sostuvo, no es por miedo a que continúen las investigaciones que se realizan actualmente a ex funcionarios públicos.

“Nosotros no tenemos miedo a un fiscal autónomo, ya no tenemos nada que perder, hemos sido más que cuestionados, ahí está el ex gobernador Guillermo Padrés en la cárcel (…) ¡No tenemos miedo! lo que no queremos es que el PRI se siga burlando de los sonorenses, entendemos que quien llegue (al cargo) va a recibir la misma consigna... aquí el tema es que necesitamos ser honestos”, indicó.