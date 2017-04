Acción de la JLCyA podría cancelar emplazamiento a huelga: Staus

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Debido a que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró como "incidente no especificado" el paro de labores que realizó el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora en la institución el pasado 3 de abril, se corre el riesgo de que se cancele el emplazamiento a huelga para el próximo viernes 28, informó Javier Quintanar Gálvez.

El dirigente del Staus dijo que este lunes les notificaron la decisión que tomó el órgano local por un recurso que interpuso la Rectoría al considerar ilegal la suspensión de clases, acto que ellos realizaron como medida de presión para las negociaciones.

“El incidente no especificado es que por parte de la autoridad universitaria, aluden ellos que como el día 3 hubo un paro de labores, con eso se diera por concluido nuestro movimiento de huelga, por lo cual eso no está contemplado en la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no lo contempla”, dijo.

Los agremiados llegaron a manifestarse a palacio de gobierno y solicitaron una audiencia con la gobernadora Claudia Pavlovich para que intervenga a su favor.