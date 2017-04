Lamentan universitarios nulo avance en legalizaciÃ³n de la mariguana

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Estudiantes universitarios lamentaron que el tema de la legalización de la mariguana no esté en la agenda de los legisladores mexicanos y sonorenses.

“Está mal que todavía no se hayan puesto de acuerdo para legalizarlo o ver el proceso, la última vez que se habló del tema en el Estado fue en octubre de 2015 y yo creo que sí es muy necesario porque muchas personas lo necesitan para uso medicinal y cada quien decide si lo consume o no”, expresó Víctor Cuevas.

Aunque él no es consumidor, dijo que no está en contra del uso lúdico que le dan jóvenes y adultos.

Manuel Rivera refirió que mientras no se reforme a nivel federal, no puede haber un avance en Sonora y pese a que su consumo lúdico no es positivo para la salud del ser humano, dijo que las personas tienen el derecho y la libertad de poder consumir lo que quieran.

“No pueden presionar los diputados locales por la jerarquía, primero lo tienen que resolver a nivel nacional”, dijo.

Dos jóvenes universitarios confesaron haber fumado más de una vez esta hierba por curiosidad y atestiguan que la sensación fue satisfactoria.

“A mí se me hace que cada quien puede consumir lo que quiera siempre y cuando no afecte a terceros, estoy completamente de acuerdo en eso, yo conozco gente que la ha probado también por curiosidad, yo sí la he probado, recuerdo que me dolía la muela y se me quitó completamente, se me hace algo bien”, reveló una estudiante de Psicología de la Unison.

“Yo sí estoy de acuerdo en que la legalicen como la cerveza y los cigarros, cada quien es libre de hacer lo que quiera siempre y cuando sea legal, yo sí la he probado nada más por curiosidad, pero creo que si es legal cada quien es libre de consumirla”, compartió el estudiante.