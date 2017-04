Hermosillo (Redacción).- Luego de que se diera a conocer que sólo se realizarán 9 de las 27 plantas potabilizadoras de agua para los municipios aledaños al Río Sonora, tras el derrame de tóxicos por parte de Grupo México, el alcalde de Ures, David Gracia Paz, pidió a las autoridades que cumplan.

En entrevista con Juan Carlos Zúñiga para Reporte 100, el alcalde dijo que este compromiso debió de haber culminado a mediados del año pasado y reveló que hace tres semanas le anunciaron que serían sólo nueve plantas tratadoras de agua: seis plantas fijas y tres movibles.

“A nosotros lo que nos preocupa es que el agua que tengamos sea de calidad. Hasta ahorita te puedo decir que los estudios siempre han marcado que el agua esta correcta y para mí como presidente es mi principal preocupación”, precisó.

Asimismo y ante la suspensión de la construcción del Hospital en Ures, reafirmó no estar de acuerdo en que no se cumpliera el compromiso, aunque el servicio médico sí se esté dando.

“En cuanto al servicio a mí no se me ha hecho saber que estén inconformes los habitantes con las atenciones, pero si ya había un compromiso que hacer pues que se cumpla con ellos, y si así no va a suceder que de alguna manera haya algún beneficio extra que es lo que se está esperando”, puntualizó.