Levantan veda al consumo de moluscos

Por Alán Aviña

Hermosillo.- La veda de moluscos bivalvos que continuaba en los municipios al norte en el litoral del Mar de Cortés se levantó esta semana, por lo que son seguros para el consumo durante la Semana Santa, informó Francisco Alberto Genesta Leyva.

El subcomisionado de Control y Riesgo Sanitario de la Comisión Estatal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Coesprisson) manifestó que también se llevaron operativos en pescaderías y empacadoras, lográndose la destrucción de mil 500 kilos de pescados por no tener las condiciones adecuadas para el consumo.

“Ya no tenemos presencia de toxina paralítica y todos nuestros productos del mar, escama, concha, moluscos bivalvos ya son aptos para el consumo humano. No obstante, recomendamos que el marisco no se coma crudo, es importante”, dijo.