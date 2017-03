Por Jael Esparza

Hermosillo.- El precio de los combustibles permaneció sin cambios este jueves, primer día de liberalización contemplado en el calendario de la Comisión Reguladora de Energía, informó Enrique Félix Robelo.

El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) explicó que desde este 30 de marzo los concesionarios fijarán los precios de acuerdo con los gastos que tengan.

“Lo que hubiéramos querido es que la liberalización del precio hubiera venido acompañada con nuevos proveedores de gasolina, cosa que no se ha dado porque no se han asignado las licitaciones de los espacios que pone a disposición Pemex y no se le han asignado a ninguna empresa”, comentó.

El precio no cambió, argumentó, porque al depender todos de la misma empresa (Pemex), ésta fija un precio y los expendedores se basan en eso.