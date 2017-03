Familia de Citlali aÃºn espera resuelvan apelaciÃ³n del caso

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- En espera de que el Tribunal Colegiado resuelva la apelación a la decisión emitida por un Juez de Distrito de reclasificar el delito de violación a estupro, se encuentra la familia de Citlali, menor indígena víctima de violación en mayo del año pasado, informó Noelia Escoboza.

La abogada que lleva el caso de la jovencita de 14 años dijo que en dos ocasiones, una en noviembre y otra en febrero de este año, la autoridad federal ha ratificado la decisión del juez de llevar el juicio bajo el delito de estupro, sin embargo asegura que las pruebas no han sido analizadas correctamente tanto por el Juez como por el Supremo Tribunal de Justicia.

"El Tribunal de Distrito una vez más le dio la razón al Juez, pero repito, no están entrando al fondo, no están estudiando las pruebas, solo el proceso, revisan si no se brincaron pasos, pero no se revisa si están bien hechas", aseveró.

En el caso de la menor, agregó, se violaron tratados internacionales que protegen los derechos indígenas; actualmente la adolescente vive con su padre y sus hermanos en el Poblado Miguel Alemán y continúa sus estudios de secundaria.