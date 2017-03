Arranca Colecta Estatal 2017 de la Cruz Roja

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Con un donativo de 690 mil pesos por parte del Gobierno del Estado, este miércoles la gobernadora Claudia Pavlovich dio el arranque a la Colecta Estatal 2017 de la Cruz Roja.

El evento fue atestiguado por el presidente nacional de Cruz Roja, Fernando Suinaga Cárdenas, y se entregaron cuatro ambulancias para Nogales, Hermosillo, Obregón y Navojoa.

La Gobernadora invitó a los sonorenses a cooperar.

"Me da mucho orgullo saber que somos de las delegaciones que más servicios brindamos y que más hemos crecido y me incluyo porque todos somos parte de la Cruz Roja, como siempre he dicho nadie es tan rico que no la pueda necesitar", dijo.

Suinaga Cárdenas dijo que el año pasado en Sonora se ofrecieron más de 186 mil servicios de ambulancia gratuitos y más de 117 mil 500 atenciones médicas.