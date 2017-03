Hay inacción de PGR en casos de desvío de recursos: Sindicato de Salud

Por Alán Aviña

Hermosillo.- El Sindicato de Trabajadores de los Servicios de Salud solicitó un amparo ante el Juez Décimo de Distrito para que la Procuraduría General de la República (PGR) solicite órdenes de aprehensión contra los ex secretarios de Salud estatal, Raymundo López Vucovich y Bernardo Campillo García, inculpados por el delito de desvío de recursos.

Carlos González Méndez, secretario general del sindicato, reveló que la PGR concluyó la investigación hace un mes y medio y no ha consignado a los dos ex secretarios de Salud, ni a otros cuatro funcionarios estatales involucrados en este delito, incluido el ex líder sindical Mario Villalobos García.

Añadió que cada año se entregaban 137 millones para la homologación de la nómina de trabajadores de salud, tanto estatales como federales, pero alrededor de 97 millones se desviaban a otros rubros.

"Estamos en este momento crucial luchando para que los trabajadores de salud rescaten su salario. No andamos buscando problemas, no estamos exigiendo aumentos exagerados. Lo único que queremos es recibir el sueldo que por ley nos corresponde", dijo.