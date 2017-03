Por Alán Aviña

Hermosillo.- La Policía Militar no tiene entre sus funciones la participación en tareas de seguridad pública, por lo que es necesario velar porque no se violen los derechos humanos de la población en Sonora, indicó el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde.

“Debe haber siempre un respeto a los derechos humanos en las averiguaciones. Creo que si son medidas necesarias deben verse como momentáneas, mientras se trabaja en lo importante, si no no se va a reducir la delincuencia por más soldados que pongamos, y yo creo que no es la labor de nuestro Ejército, aunque se le agradece”, comentó.

El rector agregó que los militares deben ir volviendo paulatinamente a los cuarteles para dejar en manos de policías más capacitados la tarea de seguridad pública.