SueÃ±a interno del Itama con ser agente de MigraciÃ³n

Por Mónica Miranda

Hermosillo.- Pensar en el futuro no es parte de las reflexiones de Daniel dentro del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama).

Recuerda constantemente el motivo que lo llevó a pisar este centro de reinserción hace dos años, cuando a sus 17 años privó de la vida a una persona en Nogales y ahora cumple una condena de siete años por homicidio.

"Sólo pienso en el presente cuando estoy solo y lo que he avanzado hasta ahorita, digo: '¿para qué voy a seguir en eso?' y pido opinión con los muchachos que están conmigo, me dicen que yo sé lo que hago y que me ponga a trabajar derecho", compartió.

Las malas influencias que tuvo de una pandilla de Nogales lo llevaron a dejar la escuela en primero de secundaria y cometer actos fuera de la ley, esta forma de ganar dinero fácil le costó al adolescente la libertad los últimos dos años de su vida.

Su conducta agresiva y malhumorada hizo que su ingreso al Itama fuera doloroso y el trato con los psicólogos se complicara ante su negativa a cambiar sus ideales.

"Estar aquí y caer fue lo más difícil, no me gustaba que me dieran órdenes ni nada, pero me fui adaptando, mi carácter era agresivo pero aquí los psicólogos me orientaron", dijo.

Originario de Tucson, Arizona pero residente en Nogales, Daniel junto con su mamá y su hermano mayor de 28 años busca que un juez le reduzca la condena a cinco años, pero deberán esperar al 2018 para conocer la resolución.

Cuando los "malos pensamientos" vuelven a su mente recurre a la ayuda de las trabajadoras sociales de este centro, pues teme que a su salida lo domine la tentación de volver a delinquir.

Y pese a que dice que no le gusta pensar en el futuro, comparte que le motiva pensar en tener una familia y dos hijos y que sus hermanos menores de uno y tres años no sigan su ejemplo.