Suspende Coesprisson operación de cinco consultorios dentales 'pirata'

Por Alán Aviña

Hermosillo.- Cinco consultorios dentales han sido suspendidos este año en el sur de Sonora que operaban en hoteles y casas particulares, indicó Pascual Soto Espinoza.

El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Coesprisson) destacó que la semana pasada se clausuraron dos en Obregón, mientras que los tres restantes operaban en Navojoa y Álamos.

“Las anomalías graves de estos establecimientos es que no contaban con autorización sanitaria, no contaban con bitácoras o procesos de esterilización del instrumental con el que ahí se practicaba y las personas que estaban realizando los procesos a pacientes no tenían registro de alguna profesión en el Estado de Sonora como lo marca la Ley General de Salud”, dijo.