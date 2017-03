Hermosillo (Redacción).- Dentro de los 23 seleccionados como candidatos idóneos al cargo de Fiscal Anticorrupción Nacional se encuentra la sonorense Reyna Angulo Valenzuela, quien es secretaria de Acuerdos de la Fiscalía Anticorrupción en Sonora.

En entrevista con Juan Carlos Zúñiga para Reporte 100, la candidata narró la forma en que llegó hasta este punto y por qué desea llegar al cargo.

“Tengo algunos años investigando los actos de corrupción y yo llego a través de una propuesta que realizaron los académicos del Comité de Doctores en Derecho, ellos son los que me proponen como aspirante, y me atreví porque creo que en nuestro país hacen falta servidores públicos con convicción; creo que la corrupción es un cáncer que devora a nuestro país poco a poco y si a mí me toca poner ese granito de arena lo haré con mucho gusto”, comentó.

Señaló que durante este tiempo dentro de la Fiscalía ha atendido todo tipo de casos de corrupción, lo cual le ha dado la experiencia necesaria para poder ocupar el cargo como fiscal nacional y aseveró ser la única de los 23 candidatos, que cuenta con la práctica directa con indagatoria.

“Afortunadamente he tenido la suerte de ser parte (de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora), me han dado las tablas para poder competir de manera nacional”, precisó.

En cuanto a temas de corrupción como el caso de la casa blanca de Enrique Peña Nieto, dijo que de llegar al cargo empezará con la investigación directa y concreta tomando en cuenta todos y cada uno de los antecedentes.

Asimismo, dijo que a pesar de que la fecha límite que se tiene para seleccionar al nuevo Fiscal Anticorrupción Nacional es el 24 marzo, realmente la fecha máxima será hasta el 9 de abril.