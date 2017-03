Confirma padre Solalinde reuniÃ³n con tribu Yaqui en Sonora

Hermosillo (Redacción).- Serán los días 23 y 24 de marzo cuando el padre Alejandro Solalinde se reúna con la tribu yaqui en Sonora, así lo confirmó el propio activista durante el noticiero En contacto con Michelle Rivera.

Señaló que esto es debido al interés que tiene sobre el tema de los defensores de los derechos humanos ecologistas de la comunidad.

“Es un tema que a mí me ha interesado mucho en Sonora, el tema de la Ecología pero el tema de los defensores de Derechos Humanos Ecologistas, especialmente de los hermanos yaquis; nuestras cárceles se han llenado de defensores de derechos humanos y ecológicos que han caído en manos de políticos”, precisó.

Señaló que para él es importante también apoyar la causa y no descarta que las denuncias que se han realizado estén relacionadas con el tema del gasoducto.

Asimismo dijo que también visitará el municipio de Cananea con la finalidad de apoyar a las personas que están trabajando en la tierra.

Respecto al tema de migración, ante las nuevas políticas de Estados Unidos, comentó que los defensores en México y los defensores y activistas de Estados Unidos se encuentran preocupados ante tal situación, pues los migrantes llegan a México en condiciones lamentables.

“Están desconcertados porque no saben qué hacer aquí, tienen temores por la seguridad, porque no hay oportunidades para trabajar, pero yo creo que no hay mal que por bien no venga, porque nos podemos unir y hacer entre todos un proyecto para abrir fuentes de negocio para las personas migrantes”, comentó.

En temas políticos

Con respecto a la situación del país en temas políticos y a las elecciones que se aproximan, aseguró no ser promotor de Andrés Manuel López Obrador, pero sí se encargará que quien llegue a la Presidencia no cometa los mismos errores que los otros.

“Yo no estoy promoviendo voto para Morena pero estoy asegurándome que Morena no se convierta en el nuevo partido de Estado. Lo estoy haciendo por México, no por Morena”, recalcó.