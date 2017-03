Isssteson no suspenderÃ¡ servicios a empleados de la Unison: Rector

Alán Aviña

Hermosillo.- Los servicios de salud de los trabajadores y maestros de la Universidad de Sonora no serán suspendidos por el adeudo de 145 millones que se tiene con Isssteson, confirmó Heriberto Grijalva Monteverde.

El rector del Alma Mater aseguró que en las reuniones de conciliación con el Instituto se aseguró que no serán retirados los derechos de los universitarios y que una vez que terminen las mesas de diálogo se reactivarán las jubilaciones.

“Hemos pedido al Isssteson que no suspenda los derechos de los trabajadores, eso es independiente. Aunque hubiera diferencia, no es un problema de los trabajadores, ellos tienen derechos y no se pueden tomar ese tipo de medidas”, comentó.